Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Göztepe deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli mücadele için antrenmanlarına devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Göztepe'nin antrenmanları, Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınma ve pas çalışması ile başladı. Antrenmanın sonunda ise dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildi.

Göztepe, 23 Şubat Pazar günü, deplasmanda Bellona Kayserispor ile zorlu bir maça çıkacak. Bu karşılaşma, takımın sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.