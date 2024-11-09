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Göztepe, Konyaspor'u Ağırlıyor: Süper Lig 12. Hafta Mücadelesi

Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Maç 13.30'da başlayacak, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 09:01
Göztepe, Konyaspor'u Ağırlıyor: Süper Lig 12. Hafta Mücadelesi

Göztepe, Konyaspor'u Konuk Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Hakem Muhammet Ali Metoğlu bu önemli mücadelede düdük çalacak.

Hafta Başında 15 Puanla 7. Sırada

Göztepe, haftaya 15 puanla giriyor ve averajla 7. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor; Gürsel Aksel Stadı'ndaki 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sakatlıklar ve Ceza Etkiliyor

İç sahada mağlup olmama özelliğini sürdüren Göztepe'de, Anthony Dennis Trabzonspor karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza almıştı ve bu maçta yer alamayacak. Ayrıca Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunamayacak.

İlk 10 Maç Sonrası İstatistikler

Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor ile Süper Lig'de 11. randevusuna çıkacak. Şimdiye dek oynanan 10 mücadelede, Göztepe 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda toplamda 13 gol atıp 13 gol kalesinde gördü. Konyaspor'u konuk ettiği 5 karşılaşmada ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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