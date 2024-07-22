Göztepe'li Doğan Erdoğan, Slovenya Kampını Değerlendirdi

Göztepe'den Doğan Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe'nin futbolcusu Doğan Erdoğan, sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Slovenya'nın Bled kentindeki kampı değerlendirdi.

Göztepe'nin oyuncuları olarak lige en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, kamptaki deneyimlerini aktardı. "İzmir'deki çalışmalarımızın ardından buradayız. Güzel bir atmosferde kamp yapıyoruz. Doğanın içinde, gölün etrafında harika bir yerdesiniz," diyen Doğan, kulübün sağladığı fırsatlara da değindi.

Hazırlık Maçları ve Takım Oyununa Vurgu

Erdoğan, hazırlık maçlarıyla ilgili olarak, ilk maçta beklenen sonucu alamadıklarını ancak üçüncü maçta performanslarının yükselmeye başladığını belirtti. "Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz," dedi. Geçen sezon takım oyununu ön plana çıkardıklarını kaydeden futbolcu, bu sezon da benzer bir başarı elde etmek istediklerini ifade etti.

İlk Hedef: Antalyaspor Maçı

Ligdeki ilk hedeflerinin Antalyaspor ile oynanacak sezon açılışı olduğunu vurgulayan Doğan, "Geçen yıl şampiyonluk yolunda yaptığımız gibi bu seneki ilk maçımız çok önemli," dedi. Takım olarak hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, Göztepe'nin başarısı için umut dolu olduğunu belirtti.

Sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin oyuncularından Doğan Erdoğan, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.