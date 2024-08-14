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Göztepe, Malcom Bokele ile Anlaştı

Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı defans oyuncusu Malcom Bokele ile sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:39
Göztepe, Malcom Bokele ile Anlaştı

Göztepe'den Yeni Transfer

Trendyol Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe, kadrosuna yeni bir oyuncu kattı. Kulübün resmi açıklamasıyla, Fransa doğumlu Kamerun uyruklu defans oyuncusu Malcom Bokele ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Resmi Açıklama ve Sözleşme Detayları

Göztepe Kulübü, yaptığı resmi açıklamada, "2000 doğumlu defans oyuncusu Malcom Bokele ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Girondins de Bordeaux forması giyen Malcom, daha önce FC Metz B ve FC Villefranche-Beaujolais takımlarında da görev aldı." ifadelerine yer verildi.

Hoş Geldin Mesajı

Açıklamanın sonunda, Göztepe kulübü, Malcom Bokele'ye sıcak bir "hoş geldin" diyerek, "Şanlı formamızla başarılar diliyoruz." mesajını iletti.

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı Malcom Bokele ile...

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı Malcom Bokele ile anlaştı.

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı Malcom Bokele ile...

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı Malcom Bokele ile anlaştı.

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı Malcom Bokele ile...

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı Malcom Bokele ile anlaştı.

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