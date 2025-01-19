Göztepe'nin Galibiyeti Sonrası Stoilov ve Belözoğlu Açıklamalarda Bulundu

Göztepe'nin Galibiyeti Sonrası Stoilov Değerlendirmelerde Bulundu

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Stoilov, "Bizim adımıza problem 2. golü bulamamızdı. 3-4 tane çok net fırsat yakaladık ama maalesef bunları gole çeviremedik." dedi.

Stoilov, iki takımın da mücadele gücünü takdir ederek, "Son dakikalarda rakip, birkaç fırsat yakalasa da iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda taraftarlarımızın verdiği destek inanılmazdı." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör, oyuncularına olan güvenini vurgulayarak, "Benim felsefem, oyuncularımın en yüksek performansı göstermelerini sağlamaktır. Onların geri adım atmalarını istemiyorum, her zaman bir adım daha ileriye gitmeliler." dedi.

Stoilov, takım içindeki atmosferin de büyük bir güç yarattığını aktararak, "Burası tatil yeri değil, sürekli kendimizi geliştirmeli ve taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor Cephesi: Emre Belözoğlu'nun Görüşleri

Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Göztepe'nin sahasındaki 10. maçında 9. galibiyetini aldığını belirterek "Göztepe'yi tebrik ediyorum." dedi. Göztepe'nin oyununu rakipleri için tehdit edici bulduğunu ifade eden Belözoğlu, "Son 3-4 senedir benzer sistemle oynayan bir takım var. Bu yüzden taraftarın da büyük bir rolü var." şeklinde konuştu.

Maçın öncesinde iyi hazırlandıklarını söyleyen Belözoğlu, "15-20 dakika oyuna girmekte zorlandık ama sonrasında biraz daha etkili olabilecek pozisyonlar yakalayabildik." diye ekledi.

Belözoğlu, takımının topa sahip olma konusunda daha dinamik olmaları gerektiğine vurgu yaptı ve "Zamanla daha iyi bir takım olacağız. Oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.