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Göztepe'nin Galibiyeti ve Teknik Direktör Stoilov'un Açıklamaları

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımın performansını övdü ve zorluklara rağmen güçlü olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:10
Göztepe'nin Galibiyeti ve Teknik Direktör Stoilov'un Açıklamaları

Göztepe'nin Serisi Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de, Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle 2024 yılına muhteşem bir başlangıç yaptı. Maçın ardından teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının organizasyonuna dair övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Disiplin ve Organize Oyun

Maç değerlendirmesinde, Stoilov, "Takımım gerçekten maçın başlangıcından sonuna kadar çok iyi bir şekilde sahada organize oldu" sözleriyle oyuncularının disiplinli oyununu ön plana çıkardı.

Stoilov, "Çok iyi oynayan, ne yaptığını bilen, güçlü bir takıma karşı galibiyet aldık. Bu yüzden bu galibiyet daha da değerli" ifadeleriyle takımının displayed performanceunu vurguladı.

Sakatlıklar ve Takviye İhtiyacı

Teknik direktör, sakatlık nedeniyle ileri uçta eksikliklerin olduğunu ve sezon boyunca, Isaac Solet gibi önemli oyuncuların kaybının sıkıntı yarattığını belirtti. Stoilov, "O yüzden o bölgeye tabii ki takviyeler yapmamız gerekiyor" diyerek takımın ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Hedefler ve Güçlü Atmosfer

Avrupa kupalarına katılım hedefinin kendisi tarafından belirlendiğini söyleyen Stoilov, taraftar desteğine de vurgu yaptı: "Ben bu takıma güveniyorum, inanıyorum. Taraftarımızın oluşturduğu atmosfere de güveniyorum."

Teknik direktör, lig bitmediği ve sezonun başına geri dönüldüğünü hatırlatarak, oyuncularının gelişime olan arzusunu vurguladı: "Bizim için şimdi tekrar sezonun geri kalanı için çalışmalarımızı sürdürme ve kendimizi geliştirmeye devam etme vakti. Çünkü şimdi finale gelmedik. Sezon şimdi başlıyor!"

Sonuç olarak, Göztepe'nin futbol dünyasında nasıl bir ivme kazanacağı merakla bekleniyor ve takımın performansı takdir görüyor.

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