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Göztepe'nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "3 Puanı Kazanabilirdik"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçta 3 puanı kazanabileceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:46
Göztepe'nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "3 Puanı Kazanabilirdik"

Göztepe Maçının Ardından Stanimir Stoilov Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, alınan sonuçtan ziyade sergilenen performanstan memnun kaldığını dile getirdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Bugün maça baktığınızda gerçekten 3 puanı kazanabilirdik" şeklinde ifadeler kullandı.

Zor Geçen Bir Maç

Maçın zorluklarından bahseden Stoilov, "Daha önce oynadığımız futbola kavuşmak istiyorduk. Bizim adımıza en önemli nokta aslında buydu" dedi. Takımın sahada kalitelerini göstermek için mücadele ettiğine vurgu yapan Stoilov, "Geri çekilip beklemeye değil, kendi futbolumuzu sergilemeye geldik. Maç içerisinde de önemli pozisyonlar yakaladık" diye ekledi.

Trabzonspor'a Başarılar Diledi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü hakkında da olumlu görüşlerini paylaşan Stoilov, "Trabzon iyi bir takım. Şimdi yeni bir hocaları var ve o da gerçekten çok iyi bir hoca. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Sakatlıklar Performansı Etkiledi

Bu sezon yaşanan sakatlıklara da değinen Stoilov, "Daha önce de belirttiğim gibi bu sene biz önemli sakatlıklar yaşadık. Özellikle yeni yıl öncesi ve sonrasında Djalma, Fofana gibi oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Onlar uzun süre zaten takımdan ayrı kaldı. Daha sonra santraforlarımızın neredeyse hepsi sakatlandı" açıklamasında bulundu.

Özverili Mücadele

Son olarak, sahada bulunan tüm oyuncularının özverili bir şekilde ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirten Stoilov, "Bu gerçekten çok önemliydi. Ama maçın geneline baktığınızda hem bizim hem de Trabzon adına zor bir maçtı" diyerek değerlendirmesini tamamladı.

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