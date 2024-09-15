Göztepe'nin Yıldızı Kuryu Matsuki, İzmir'deki Japon Topluluğuyla Buluştu

Göztepe'nin Japon Futbolcusu Kuryu Matsuki, Japon Topluluğu ile Buluştu

Trendyol Süper Lig'in önde gelen takımlarından Göztepe'nin yetenekli futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japon topluluğuyla keyifli bir etkinlikte bir araya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda Sıcak Karşılama

Etkinlik sırasında Japon vatandaşları, Gürsel Aksel Stadını ve stadyumun içindeki müzeyi gezme fırsatı buldular. Bu ziyaret, katılımcılara hem futbol tarihi hakkında bilgi edinme hem de stadyumun atmosferini hissetme imkanı sundu.

Matsuki ile Anlık Buluşma

Stad gezisinin ardından, katılımcılar Kuryu Matsuki ile bir araya geldi. Futbolcuyla tanışmak için heyecanlanan ziyaretçiler, ondan imza aldı ve birlikte fotoğraf çektirdiler. Bu özel anların yanı sıra, ziyaretçilere Matsuki'ye çiçek takdim etme fırsatı da yaratıldı.

Bu etkileşim, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi ve Matsuki'nin İzmir'deki Japon topluluğu ile olan bağlarını güçlendirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japonlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japonlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japonlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japonlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japonlarla bir araya geldi.