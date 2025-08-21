Göztepe, Ogün Bayrak ile sözleşmeyi 2028'e kadar uzattı

Trendyol Süper Lig - Kulüp açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Bayrak ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki orta saha Ogün Bayrak, kendisini 2028'e kadar Göztepe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, Ogün'ün sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ogün, her antrenmanda ve her maçta yüzde 100'ünü ortaya koyan, her zaman takımı kendisinin önüne koyan isimlerden. Son iki sezonda bizimle birlikte büyüdü ve gelişti. Şimdi ise onun iyileşmesini sabırla bekliyoruz. Çünkü iyileştiğinde Göztepe ile birlikte gelişimini sürdürmeye devam edecek. Ogün Bayrak'a şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sportif direktör Ivan Mance (sağda) ile Ogün Bayrak (solda) bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı.