DOLAR
40,93 -0,01%
EURO
47,63 0,23%
ALTIN
4.393,92 0,26%
BITCOIN
4.594.136,8 1,87%

Göztepe, Ogün Bayrak ile sözleşmeyi 2028'e kadar uzattı

Göztepe, 26 yaşındaki orta saha Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı; sportif direktör Ivan Mance açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:38
Göztepe, Ogün Bayrak ile sözleşmeyi 2028'e kadar uzattı

Göztepe, Ogün Bayrak ile sözleşmeyi 2028'e kadar uzattı

Trendyol Süper Lig - Kulüp açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Bayrak ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki orta saha Ogün Bayrak, kendisini 2028'e kadar Göztepe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, Ogün'ün sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ogün, her antrenmanda ve her maçta yüzde 100'ünü ortaya koyan, her zaman takımı kendisinin önüne koyan isimlerden. Son iki sezonda bizimle birlikte büyüdü ve gelişti. Şimdi ise onun iyileşmesini sabırla bekliyoruz. Çünkü iyileştiğinde Göztepe ile birlikte gelişimini sürdürmeye devam edecek. Ogün Bayrak'a şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sportif direktör Ivan Mance (sağda) ile Ogün Bayrak (solda) bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Panathinaikos-Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-off Notları
2
Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını Rüstemler'de sürdürdü
3
UEFA Konferans Ligi: İstanbul Başakşehir 0-1 Universitatea Craiova (İlk Yarı)
4
Lausanne-Beşiktaş: Ersin Destanoğlu ilk kez sahada, Orkun kaptan
5
Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
6
Panathinaikos - Samsunspor: UEFA Avrupa Ligi Play-Off İlk Maç Kadroları ve Hakemler

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım