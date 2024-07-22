Göztepe, Sezon Hazırlıklarını Slovenya'da Sürdürüyor

Göztepe, Sezon Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından Göztepe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürmek üzere Slovenya'nın Bled şehrine kamp için gitti.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov Yönetiminde Çalışmalar

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde düzenli antrenmanlarına devam ediyor. Futbolcular, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Bu hazırlık kampı, Göztepeli oyuncular için yeni sezona en iyi şekilde hazırlanma fırsatı sunuyor. Takımın performansı, lig başlamadan önce yakından takip edilecek.