Göztepe, Sivasspor Maçına Hazır

Göztepe, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulübün resmi açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı, ikinci bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra bugün Sivas'a giderek kampa girecek. Göztepe'nin yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Net Global Sivasspor ile karşılaşacağı için, tüm oyuncular maça odaklanmış durumda.