Göztepe, Süper Lig'de Bellona Kayserispor'u 3-0 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'nin Zafarı

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 59. dakikasında, Juan'ın asistinde sağ kanattan ceza sahasına giren Tijanic, yaptığı vuruşla kaleci Onurcan'ı zor durumda bıraktı, ancak top uzaklaştırıldı. Dört dakika sonra, Talha'nın ceza sahasından attığı şutta top yandan auta gitti.

Maçın sonlarına yaklaşırken, 90. dakikada Göztepe'nin hızlı atağında, Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Matsuki, kaleciyi geçemedi. Ancak 90+4. dakikada Göztepe, farkı 3'e çıkardı. Nazım Sangare'nin sağdan gönderdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Doğan Erdoğan, muhteşem bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sonuç ve Değerlendirmeler

Karşılaşmanın sonucunda Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki iddiasını sürdürdü. Bu galibiyet, Göztepe için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Bokele (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (sağ arkada) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Malcom Narcisse Bokele Mqutu (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Duckens Nazon (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe oyuncuları gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe oyuncuları gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe oyuncuları gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe oyuncuları gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe oyuncuları gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe oyuncuları gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe oyuncuları gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Heliton Santos (arkada) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (önde) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Heliton Santos (arkada) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (önde) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Heliton Santos (arkada) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (önde) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Heliton Santos (arkada) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (önde) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Heliton Santos (arkada) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (önde) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Heliton Santos (arkada) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (önde) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Heliton Santos (arkada) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (önde) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Heliton Santos (arkada) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (önde) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Heliton Santos (arkada) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Aylton Morte (önde) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Juan Santos da Silva (sağda) ile Bellona Kayserispor oyuncusu Joseph Larweh Attamah (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov (solda) ile Bellona Kayserispor teknik sorumlusu Serhat Sütlü (sağda) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov (solda) ile Bellona Kayserispor teknik sorumlusu Serhat Sütlü (sağda) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov (solda) ile Bellona Kayserispor teknik sorumlusu Serhat Sütlü (sağda) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov (solda) ile Bellona Kayserispor teknik sorumlusu Serhat Sütlü (sağda) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov (solda) ile Bellona Kayserispor teknik sorumlusu Serhat Sütlü (sağda) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor takımları, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov (solda) ile Bellona Kayserispor teknik sorumlusu Serhat Sütlü (sağda) birbirlerine başarı diledi.