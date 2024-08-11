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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Göztepe'nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın analizini yaptı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:32
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Göztepe'nin İlk Maç Hakkında Değerlendirmeleri

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Stoilov, maçın kendileri için değerlendirme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Maçın Zorlukları ve Fırsatlar

Stoilov, "İlk maç sıkıntıları görmek adına bizim için fırsat oldu. Bu zorlukların üstesinden gelmek için çalışmalıyız. Takım olarak daha iyi bir performans sergilemek için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Hava Şartlarının Etkisi

Corendon Airlines Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede hava koşullarının zorluğuna da dikkat çeken Stoilov, "Hava şartları nedeniyle maç oldukça zorlu geçti. Her iki takım da sahada en iyisini yapmaya çalıştı," diye ekledi.

Gol Pozisyonları Üzerine

Antalyaspor’un maçı daha fazla topa sahip olarak yürüttüğünü ancak Göztepe’nin daha fazla gol pozisyonu yakaladığını belirten Stoilov, "Maçta gol bulamadık ama bu durumdan dersler çıkaracağız. Bizi bekleyen zorlu bir sezon var," şeklinde konuştu.

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