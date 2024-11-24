Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Beşiktaş'a Karşı Galibiyet Müthiş Bir Başarı'

Göztepe, Beşiktaş'ı Devirerek Tarihe Geçti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, elde ettikleri bu galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Galibiyetin Anlamı

Stoilov, "Takımımızın oynayışından mutluyum. Bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Buraya kendi futbol tarzımızı ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeye geldik. İlk 10 dakikadaki oyun kötü diyemeyiz. Beşiktaş, hatalarımızı iyi bir şekilde değerlendirdi. Sonra oyunun kontrolünü ele aldık ve gollerimize devam ettik. Ligin en genç takımıyız, bu yüzden her maç kendimizi tekrar göstermemiz ve daha çok çalışıp gelişmemiz gerekiyor. Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı galibiyet aldığımız için ayrıca mutluyuz" diye belirtti.

Avrupa Hedefi

İzmir temsilcisinin Avrupa hedefi hakkında da görüşlerini paylaşan Stoilov, "Bu yüksek hedefi ben koydum ve oyuncularım da bunu takip ediyorlar. Oraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim için önemli olan, her maç en iyi performansı vermek ve iyi oynamak. Bunu yapmaya devam etmek gerekiyor. Hedeflerimi her zaman en yükseğe koyarım. Böylece takımı en yükseğe çekmeye çalışırım. Türkiye'de çok iyi takımlar var" ifadelerini kullandı.

Göztepe Teknik Direktörü, son olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "2 golle öne geçtiğimiz ve kaybettiğimiz maçlar var. İyi oynar ve kendi futbolumuzu sahaya yansıtırsak Avrupa hedefi uzak değil. İnişli çıkışlı olursak bu hedef uzaklaşır. Genç oyuncularda rehavet gerçekleşebiliyor. Bunu durdurmak için her şeyi yapacağız ve ciddi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.