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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Açıklamalar: 'Fırsatları Değerlendirmeliyiz'

Göztepe, Kayserispor'u 3-0 yendi. Stoilov, sosyal medyada maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:06
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Açıklamalar: 'Fırsatları Değerlendirmeliyiz'

Göztepe'nin Kayserispor Zaferinin Ardından

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımın performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

Maç Sonrasındaki Değerlendirmeler

Stoilov, galibiyetin sevindirici olduğunu belirtirken, final paslarında ve maçı erken bitirme fırsatlarında daha iyi olmaları gerektiğini vurguladı. "Final paslarında daha iyi olmamız gerekiyor ve maçı daha erken bitirebilecek fırsatları değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Dinamik Performans ve Takım Yapısı

Teknik direktör, uzun bir aradan sonra sahaya çıktıklarını hatırlatarak, takımın futbol ve dinamik anlamda %80'in üzerinde bir performans sergilediğine inandığını ifade etti. "İlk yarıda 1-2 gol daha atabilirdik, ama fırsatları değerlendiremedik" dedi.

Savunma ve Hücum Hakkında Görüşler

Stoilov, savunmadan memnun olduğunu ancak hücumda daha fazla özgüvene ihtiyaç duyduklarını belirtti. "Bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapmalıyız. Bugün 3 golden çok daha fazlasını atabilirdik ama bu şansları değerlendiremedik" diyerek takımın gelişimi için sıkı bir çalışma gerektiğini dile getirdi.

Takım Duygusu ve Taraftar Beklentileri

Üç stoperinin sakat olduğunu hatırlatan Stoilov, "Taraftarımız çok koşan ve savaşan bir takım görmek istiyor. Her gün çok sıkı bir şekilde çalışarak her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak, takımda herkesin en yüksek potansiyeliyle oynaması gerektiğini belirten Stoilov, "Ben buradayken savaşmayan, koşmayan bir oyuncunun burada yeri kesinlikle olamaz" şeklinde konuştu.

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