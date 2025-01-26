Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Konsantrasyonu Kaybetmemeliyiz'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 kaybeden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Stoilov, ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini ancak ikinci yarıda yaşanan konsantrasyon kaybı nedeniyle golleri peş peşe yediklerini ifade etti.

İlk Yarıda Kalite, İkinci Yarıda Hata

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından konuşan Stoilov, "İlk yarı, bizim deplasmanda oynadığımız en iyi ilk yarıydı. Ancak ikinci yarının başındaki hatamız golü getirdi ve bu durum konsantrasyon kaybına yol açtı. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı, böyle hatalar yapmamalısınız" dedi.

Yetersiz Topa Sahip Olma Şikayeti

Stoilov, deplasman performansı hakkında da bilgi vererek, ligde aldıkları başarılı sonuçlara rağmen topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. "Bizim için en önemli olan iyi sonuçlar alarak ligde kalmak. Şu anda direkt öne doğru oynuyoruz ve bu da bize başarı getiriyor. Her türlü sisteme açık bir teknik adamım, ama değişimler zaman alıyor" şeklinde konuştu.

Puan Durumu ve Hedefler

İç sahada fazla puan topladıklarını ancak deplasmanda bu konuda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Stoilov, "Takımımızın oyun tarzını 90 dakikaya yaymalı ve sürekli baskı yapan bir futbol sergilemeliyiz. Bu, zaman alacak bir süreç ama bu problemleri aşmanın tek yolu çalışmaktır" dedi.

Fenerbahçe Günleri ve Göztepe Vurgusu

Fenerbahçe'deki zamanına da değinen Stoilov, "Bugün burada dolu tribünlerle karşılaşmaktan mutluyum. Ancak şu anda Göztepe'deyim ve işime odaklanmalıyım. Fenerbahçe'de büyük yıldızlarla oynadım, onlar Türkiye'nin efsane oyuncularıydı" dedi.