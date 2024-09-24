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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Namağlup Yolda Devam Ediyor

Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek, namağlup unvanını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:28
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Namağlup Yolda Devam Ediyor

Göztepe'nin İstikrarı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek namağlup yolculuğuna devam ediyor.

Galibiyetlerle Dolu Bir Süreç

Göztepe, bu galibiyetle birlikte toplamda 2. kez kazandı ve 4 maçta da berabere kaldı. Böylece ligdeki puanını 9’a yükselterek 6. sırayı aldı.

Namağlup Dört Takım Arasında

İzmir temsilcisi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte namağlup 4 ekipten biri oldu ve geçen sezon dahil 11 maçtır kaybetmedi.

Yeni İsimler Göz Önünde

Göztepe'nin Bellona Kayserispor karşısındaki maçında, Taha Altıkardeş ve Juan Santos da Silva, kariyerlerinde ilk gollerini atarak takıma katkı sağladılar. Ayrıca, oyuna sonradan dahil olan Doğan Erdoğan ise 75. Süper Lig maçında ikinci kez fileleri havalandırdı. Doğan Erdoğan'ın Süper Lig'deki ilk golü, 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla geldi.

Sonuç

Göztepe, bu performansıyla ligdeki iddiasını artırmaya devam ediyor ve gelecek maçlar için umut veriyor.

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