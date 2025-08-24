DOLAR
Gran Fondo Başkent: Ankara'da Amatör Yol Yarışı Tamamlandı

Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisikleti Yarışı Ankara'da yapıldı; yüzlerce sporcu 90,6 ve 56,6 km parkurlarda yarıştı, kazananlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:37
Gran Fondo Başkent Amatör Yol Yarışı Ankara'da tamamlandı

Yüzlerce bisikletçi festival havasında mücadele etti

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkılarıyla düzenlenen Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisikleti Yarışı, Ankara'da gerçekleştirildi. Organizasyona farklı yaş gruplarından amatör bisikletçiler katıldı ve start Bilkent Center'dan verildi.

Yarış, 90,6 kilometrelik uzun parkur, 56,6 kilometrelik kısa parkur, tandem ve paralimpik olmak üzere dört kategoride düzenlendi. Etkinlik boyunca sporcuların performansı ve mücadeleleri dikkat çekti.

Uzun parkurda birincilikleri Toygar Süner (Asperox BikePedia Racing Team) erkeklerde, Natalya Vallek (Genc Pesekar Velosipedciler) kadınlarda elde etti. Kısa parkurda ise erkeklerde Mithat Temizyürek (Asperox BikePeida Racing Team), kadınlarda Aylin Yüce (Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü) şampiyon oldu.

Ankara'nın simgelerinden Seymenler, Tulumtaş Mahallesi'nde sporcuları davul-zurna eşliğinde karşıladı; bu coşkulu karşılama organizasyona adeta bir festival havası kattı.

4. Uluslararası Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı, Bilkent Center önünden yüzlerce sporseverin katılımıyla start aldı.

