Gran Fondo Trabzon Bisiklet Yarışları Tanıtıldı

Gran Fondo Trabzon Bisiklet Yarışları’nın Tanıtımı Gerçekleşti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenecek olan Gran Fondo Trabzon Bisiklet Yarışı’nın tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Başkan Genç, Yarışı Tanıttı

Kentin ünlü bir restoranında yapılan etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yarış hakkında gazetecilere detaylar verdi. Genç, bu yarışın her yıl düzenlenmesini ve Trabzon'un marka değerine katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı.

Trabzon’un Sportif Kimliği

Başkan Genç, Trabzon'un tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra spor alanında da güçlü bir yere sahip olduğunu belirtti. "Trabzon, tarihi ve sanatıyla ön planda olan bir şehir olmasının yanı sıra sporda da Türkiye'nin öncü kentlerinden biridir. Futbol burada bir yaşam biçimi ama olimpik sporların her branşında uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak potansiyele sahibiz," dedi.

Geçmişte düzenlenen önemli organizasyonları hatırlatan Genç, "2007 Avrupa Yaz Oyunları, 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları, 2016'daki Liselerarası Oyunlar ve geçtiğimiz yıl yapılan Dünya Paten Futbol Şampiyonası gibi etkinliklere ev sahipliği yaptık. Şimdi de Gran Fondo ile bu geleneğe yeni bir halka ekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Büyük Bir Organizasyon Bekliyoruz

Ahmet Metin Genç, bu önemli organizasyonları düzenlemede destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ederek, şunları ekledi: "5 Temmuz'da şehir, Gran Fondo Bisiklet Yarışı’nın yanı sıra üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Kültür Yolu Festivali’ne de ev sahipliği yapacak. Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Valiliğimizin, federasyonumuzun ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle bu organizasyonları en iyi şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katılarak destek verdi. Trabzon'un spor alanındaki bu yeni organizasyonu, kentte büyük bir heyecan yarattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle düzenlenecek Gran Fono Trabzon Bisiklet Yarışı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle düzenlenecek Gran Fono Trabzon Bisiklet Yarışı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.