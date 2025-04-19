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Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan'da 5 Madalya Kazandı

Milli takım, Kazakistan'daki uluslararası turnuvada 2 altın, 3 bronz madalya kazandı ve 3'üncü oldu.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 20:20
Grekoromen Güreş Milli Takımı Kazakistan'da 5 Madalya Kazandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da düzenlenen Tayımbet Kömekbaev anısına uluslararası turnuvada büyük bir başarı elde etti. Türk güreşçileri, organizasyondan 2 altın ve 3 bronz madalya ile döndü.

Turnuva Detayları

Kazakistan'ın Kızılorda kentinde gerçekleştirilen bu önemli turnuvada, Türkiye Güreş Federasyonu'nun bildirdiğine göre, milli takım, madalya sıralamasında 3'üncü olarak dikkat çekti. Bu başarı, milli güreşçilerimizin uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı.

Öne Çıkan Performanslar

Organizasyonda 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 130 kiloda Fatih Bozkurt, altın madalya kazanarak takımın gururu oldular. Diğer yandan, 55 kiloda Şervan Çınar, 63 kiloda Enes Başar ve 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım bronz madalya elde etti.

Diğer Sonuçlar

Turnuvada milli güreşçilerden 67 kiloda Azat Sarıyar ve 72 kiloda Selçuk Can ise sırasıyla beşinci sırada yer aldı. Bu sonuçlarla birlikte Türk güreşi, uluslararası platformda bir kez daha kendini kanıtlamış oldu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası...

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Turnuva'da 2 altın, 3 bronz madalya elde etti.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası...

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Turnuva'da 2 altın, 3 bronz madalya elde etti.

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