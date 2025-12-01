Guerreiro: Samsunspor Önünde 1 Puanı Hak Ettik

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Pedro Guerreiro, Samsunspor deplasmanında alınan 1 puanın hak edildiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:58
SAMSUN (İHA)

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonu kırmızı kart gören Joao Perreira yerine basın toplantısına katılan Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Pedro Guerreiro, karşılaşmayı değerlendirdi.

Guerreiro, 'Hocamız kırmız kart gördü ama neden gördü bilmiyoruz. Maça iyi başlayamadık. Samsunspor ligin en iyi takımlarından biri. Konferans liginde liderler. Daha sonra istediğimiz oyunu sergilemeye başladık ama ilk yarıda istediğimiz oyunu elde edemedik. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yaptık. Oyuna giren oyuncularımız da katkıda bulundu. Golü de bulduk. Oyunun son 20 dakikasında kimliğimizi bulduk ve oyun oynamaya başladık. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye liginin zor olduğunu biliyoruz' dedi.

