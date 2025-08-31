Gülşah Cebeci İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Hedefi

SEMİH ŞAHİN - Milli atlet Gülşah Cebeci, 7-21 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç Atletin Yükselişi

Bursa'da yaşayan 20 yaşındaki Gülşah Cebeci, spor hayatına voleybolla başladı. Öğretmenleri ve antrenörlerinin yönlendirmesiyle zamanla atletizme yönelen Cebeci, bu branşta 7 yılda çeşitli başarılar elde etti.

Yurt içindeki şampiyonalardaki performanslarının ardından milli takıma seçilen Cebeci, 26-27 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 4x400 metre karışık kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Hedef: Riyad'da Türk Bayrağını Çekmek

Milli sporcu, Türkiye Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde birinci olup İslami Dayanışma Oyunları'na gitmeye hak kazandığını belirtti. Gülşah Cebeci, hedefini ve hazırlık sürecini şöyle özetledi:

"İslami Dayanışma Oyunları'na yaklaşık 2 aylık sürem var. Bu süreçte iyi hazırlanmam gerekiyor çünkü madalya almayı hedefliyoruz"

Riyad'da tekrar aynı duyguları yaşamak istediğini vurgulayan Cebeci, "Riyad'da Türk bayrağını göndere çekip yine aynı duyguları yaşamak istiyorum." dedi.

Antrenörün Değerlendirmesi

Antrenör Bahar Sekizkardeş de İslam Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlandıklarını belirterek, sporcusunun yoğun bir antrenman dönemine girdiğini söyledi. Sekizkardeş, "Eylül, ekim ve kasım ayında da gerekli antrenmanları yaparak İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.