Gültepespor U-16 Namağlup Kayseri Şampiyonu

Kayseri Maç sponsorluğunda gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Kayseri Maç’ın ana sponsoru olduğu, fahri başkanlığını Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar'ın üstlendiği Gültepe Spor U-16 takımı, Kayseri şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Gültepespor, Kayseri U-16 Ligi'nde bu sezon grup maçlarını namağlup tamamladı. Ardından yarı finalde İncesu Erdemspor'u, finalde ise Erciyes 38 FK'yı mağlup ederek kupaya uzandı.

Sezon boyunca gösterdikleri yüksek tempo, güçlü takım oyunu ve disiplinle öne çıkan genç oyuncuların performansı, yönetimin istikrarlı çalışması ve teknik ekibin doğru planlamasıyla birleşti. Bu unsurlar, Gültepespor’un rakipleri karşısında üstünlük kurmasına ve adını Türkiye finallerine yazdırmasına yol açtı.

AKİB ve Kayseri Maç'ın destekleriyle sahada başarıdan başarıya koşan takım için tebrik mesajı yayımlayan AKİB Kurucu Genel Başkanı ve Gültepespor Fahri Başkanı Ali Hızar, "Yönetimi, teknik heyeti ve tüm futbolcu gençlerimizi tek tek kutluyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Bu başarılarla yetinmeyeceklerinden eminim. Yeni zaferlere imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Namağlup şekilde kupayı kaldıran Gültepespor U-16 takımı, gözünü Türkiye finallerine çevirdi. Kayseri futbolunu genç yaşta başarıyla temsil eden takımın ülke çapında da önemli sonuçlar elde etmesi bekleniyor.

