Gültepespor U-16 Namağlup Kayseri Şampiyonu

Gültepespor U-16, Kayseri Maç sponsorluğunda namağlup şampiyon oldu; yarı finalde İncesu Erdemspor, finalde Erciyes 38 FK'yı mağlup ederek Türkiye finallerine katılacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:31
Gültepespor U-16 Namağlup Kayseri Şampiyonu

Gültepespor U-16 Namağlup Kayseri Şampiyonu

Kayseri Maç sponsorluğunda gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Kayseri Maç’ın ana sponsoru olduğu, fahri başkanlığını Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar'ın üstlendiği Gültepe Spor U-16 takımı, Kayseri şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Gültepespor, Kayseri U-16 Ligi'nde bu sezon grup maçlarını namağlup tamamladı. Ardından yarı finalde İncesu Erdemspor'u, finalde ise Erciyes 38 FK'yı mağlup ederek kupaya uzandı.

Sezon boyunca gösterdikleri yüksek tempo, güçlü takım oyunu ve disiplinle öne çıkan genç oyuncuların performansı, yönetimin istikrarlı çalışması ve teknik ekibin doğru planlamasıyla birleşti. Bu unsurlar, Gültepespor’un rakipleri karşısında üstünlük kurmasına ve adını Türkiye finallerine yazdırmasına yol açtı.

AKİB ve Kayseri Maç'ın destekleriyle sahada başarıdan başarıya koşan takım için tebrik mesajı yayımlayan AKİB Kurucu Genel Başkanı ve Gültepespor Fahri Başkanı Ali Hızar, "Yönetimi, teknik heyeti ve tüm futbolcu gençlerimizi tek tek kutluyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Bu başarılarla yetinmeyeceklerinden eminim. Yeni zaferlere imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Namağlup şekilde kupayı kaldıran Gültepespor U-16 takımı, gözünü Türkiye finallerine çevirdi. Kayseri futbolunu genç yaşta başarıyla temsil eden takımın ülke çapında da önemli sonuçlar elde etmesi bekleniyor.

KAYSERİ MAÇ’IN ANA SPONSORU OLDUĞU, FAHRİ BAŞKANLIĞINI AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ’NİN...

KAYSERİ MAÇ’IN ANA SPONSORU OLDUĞU, FAHRİ BAŞKANLIĞINI AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ’NİN (AKİB) KURUCU GENEL BAŞKANI ALİ HIZAR’IN ÜSTLENDİĞİ GÜLTEPE SPOR U-16 TAKIMI, KAYSERİ ŞAMPİYONU OLARAK TÜRKİYE FİNALLERİNE KATILMAYA HAK KAZANDI.

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da 'Spora İlk Adım' ile Miniklere Spor Alışkanlığı
2
Kayseri Süper Amatör Küme: 9. Hafta Hakemleri Açıklandı
3
Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 7. Haftada Gol Yağmuru: Vitraspor 7'de 7
4
Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Boluspor'u 3-1 Yendi
5
Beşiktaş 18 yaşındaki Arda Berk Özüarap ile sözleşme imzaladı
6
Gültepespor U-16 Namağlup Kayseri Şampiyonu
7
Castrol Ford Team Türkiye 45’inci İstanbul Rallisi’nde Kupayı Hedefliyor

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı