Güneysu Hentbol Takımı, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u Mağlup Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig Maç Özeti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Güneysu, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Güneysu Spor Salonu'nda gerçekleşen bu heyecan dolu mücadelede ev sahibi takım, rakibini 33-32 yenmeyi başardı.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın ilk yarısında, Güneysu ekibi 18-17'lik skorla üstünlük sağladı. İkinci yarıda da performansını artırarak maçı kazanmayı başardı. Güneysu, bu galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını sürdürdü.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında Güneysu, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında Güneysu, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında Güneysu, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında Güneysu, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile mücadele etti.