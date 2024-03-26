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Gürcistan tarihinde ilk kez EURO'ya katılıyor! Türkiye'nin rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu. Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 eleyen Gürcistan, tarihinde ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 23:18
Gürcistan tarihinde ilk kez EURO'ya katılıyor! Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Gürcistan, EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Yunanistan'ı penaltılarla 4-2 yenerek tarihlerinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Maçın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda üstünlüğü sağlayan Gürcistan, EURO 2024'teki son rakibimiz oldu.

Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek ve Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

Yunanistan'ı penaltılarla geçerek tarihlerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Gürcistan, EURO 2024'e umutla bakıyor.

Maç takvimi şu şekilde belirlendi:

- 18 Haziran 2024: Türkiye - Gürcistan (Dortmund)

- 22 Haziran 2024: Türkiye - Portekiz (Dortmund)

- 26 Haziran 2024: Çekya - Türkiye (Hamburg)

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