Gürcistan-Türkiye: 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Kadroları ve Hakemler

Gürcistan - Türkiye | 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (E Grubu)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçının stat, hakem kadrosu ve iki takımın 11'leri belli oldu.

Maç Bilgileri

Stat: Boris Paichadze Ulusal

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Kadrolar

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Lochosvili, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu