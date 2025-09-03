DOLAR
Gürcistan - Türkiye maçı: Sagnol'dan 'Hazırız' mesajı

Willy Sagnol, 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi Türkiye maçına hazır olduklarını açıkladı; Guram Kashia ise karşılaşmayı gruptaki en önemli maç olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:45
Gürcistan - Türkiye maçı: Sagnol'dan 'Hazırız' mesajı

Gürcistan - Türkiye maçı öncesi Sagnol'dan açıklama

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Gürcistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Willy Sagnol, Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında takımının hazır olduğunu söyledi.

'Yarınki zorlu maç için hazırız.' Tüm çalışmalarımızı yaptık, takımımızın moral durumu da oldukça yüksek. Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında karşı karşıya geldik, kaybettik ama her maç farklıdır. Bu kez farklı olacağına inanıyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız, ifadelerini kullandı.

Sagnol, yarın iyi bir performans göstereceklerine inandığını belirterek 'Kvara'ya güveniyoruz, iyi bir performans gösterecektir' dedi. Ayrıca Kiteishvili sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını, onun yokluğuna göre farklı oynamalarına rağmen maça tüm güçleriyle hazır olduklarını aktardı.

Bir gazetecinin 'Türk Milli Takımı'ndan bir ismi kadronuza alma şansı olsa kimi tercih ederdiniz?' sorusuna Sagnol, 'Hamit Altıntop'u alırdım. Benim çok iyi arkadaşım. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama ona selamlarımı iletiyorum.' yanıtını verdi.

Guram Kashia: 'Bu gruptaki en önemli maçımız'

Defans oyuncusu Guram Kashia ise grubun zorluğuna dikkat çekti: 'Bizim grubumuz çok zorlu. İspanya çok güçlü bir takım, onların hedefi her maçını kazanmak olacaktır. Bizim için en önemli maç, yarınki karşılaşma. Onu kazanmak istiyoruz.' dedi.

Kashia, taraftarlara da seslenerek yaklaşık 55 bin kişilik stadın tamamen dolmasını beklediğini ifade etti: 'Taraftarlar her maç bizim için çok önemli. Onlar bizi her zaman destekliyor. Yarınki maç için onlara ekstra bir şey söylemiyorum, her zamanki gibi olsunlar yeter. Onlara ihtiyacımız var.'

