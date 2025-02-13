Güreşte Olimpiyat Başarısı İçin Altyapıya Yatırım Yapılıyor

Taha Akgül: Altyapı Yatırımlarıyla Güçlü Bir Gelecek İnşa Ediyoruz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, güçlü bir altyapı oluşturarak olimpiyat başarısını hedeflediklerini ifade etti. Akgül, 18 Aralık’ta yapılan olağan genel kurulda başkanlık görevine getirildi ve bu görevi yeni bir vizyon ile sürdürme kararlılığında olduğunu belirtti.

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası’na katılan Akgül, burada dereceye giren sporcuların Arnavutluk’ta yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceğini duyurdu. Göreve geldikten sonra düzenledikleri ikinci büyük organizasyonla ilgili de bilgiler veren Akgül, camiaanın kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu vurguladı.

2032 Olimpiyatları İçin Temel Taşları Atılıyor

Akgül, asıl hedeflerinin Avustralya’da yapılacak 2032 Olimpiyat Oyunları olduğunu belirterek, "Bu çocuklarımız 2032 Olimpiyatları'nın temel taşlarını oluşturacak. Ancak zamana ihtiyacımız var" dedi. Seçim sürecinde gerçekçi hedeflerle yola çıktığını ifade eden Akgül, altyapının güçlendirilmesi için eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalara hız vereceklerini açıkladı.

Altyapı Çalışmalarına Hız Veriliyor

Kendisinin yetiştiği güreş eğitim merkezlerinin önemine değinen Akgül, bu yapıların günümüzde biraz bozulduğunu ve bu nedenle altyapıyı kaybetmeye başladıklarını belirtti. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Güreş Eğitim Merkezleri gibi kurumsal destek ile çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Akgül, sporcu seçimi sürecinde daha titiz davranacaklarını ve bu spor dalını daha çok isteyen kaliteli sporcuları bu merkezlere kazandıracaklarını ifade etti. "Güzel bir altyapı ile canlanmanın başlayacağına inanıyorum" diyen Akgül, camiaya samimi bir yaklaşım ile hizmet etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için geldiği memleketi Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulundu. Akgül, altyapısı güçlü bir federasyon oluşturmak istediklerini belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için geldiği memleketi Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulundu. Akgül, altyapısı güçlü bir federasyon oluşturmak istediklerini belirtti.