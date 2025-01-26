Hacı Arap Yaman, Artistic Grand Prix'de Şampiyonluk Elde Etti

Hacı Arap Yaman, Şampiyonluğa İmzasını Attı

İzmir'de gerçekleştirilen Artistic Grand Prix bilardo turnuvasında, milli bilardocu Hacı Arap Yaman, kazandığı zaferle büyük bir başarıya imza attı.

Finaldeki Etkileyici Mücadele

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, turnuva İzmir Atatürk Stadı bilardo tesislerinde gerçekleştirildi. Hacı Arap Yaman, final karşılaşmasında Fransız oyuncu Bastien Panis ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonucunda Yaman, rakibini 179-165’lik skorla geçerek şampiyonluk kupasını kazandı.

Türkiye’nin Gururu

Bu büyük başarı, Hacı Arap Yaman'ın uluslararası arenadaki yeteneğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Şampiyonluğu ile Türkiye bilardocusu olarak tüm gözleri üzerine çekti.