Hacılar Erciyesspor 4 Maçtır Yenilmiyor — Süper Amatör Küme'de Seri Galibiyet

Hacılar Erciyesspor, teknik direktör değişikliğinin ardından 4 maçtır yenilmiyor; 4 galibiyetle 12 puan topladı, son olarak Gaziosmanpaşaspor'u 3-1 yendi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:21
Hacılar Erciyesspor 4 Maçtır Yenilmiyor — Süper Amatör Küme'de Seri Galibiyet

Hacılar Erciyesspor 4 maçtır kaybetmiyor

Sarı lacivertliler zirveye adım adım yaklaşıyor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, ligdeki form grafiğini yükselterek dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda Teknik Direktör değişikliğine giden sarı lacivertliler; çıktıkları 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puan topladı. Bu seri, takımın üst sıralara tırmanma hedefini güçlendiriyor.

Takımın son karşılaşmasında Gaziosmanpaşaspor’u 3-1 mağlup eden Hacılar Erciyesspor, haftayı 3 puanla kapadı. Mücadeleyi Teknik Direktör Bekir Barış Cihan yönetiminde sürdürüyor.

Hacılar Erciyesspor, üst üste elde ettiği galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Ligin 11. haftasında Pazar günü sahasında Talas Anayurtspor’u konuk edecek.

Takımın tek hedefi bu karşılaşmadan 3 puan çıkarmak. Lider ile arasındaki puan farkını 4’e kadar indiren Hacılar Erciyesspor, ilk yarıda kalan 3 maçını da kazanarak sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı planlıyor.

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN HACILAR ERCİYESSPOR 4 MAÇTIR...

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN HACILAR ERCİYESSPOR 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR.

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eray İnce 3. Lig'de: Küçükçekmece Sinopspor'a Transfer
2
Van'da İlk Çok İp Boylu Kaya Tırmanışı Eğitimi Tamamlandı
3
Kayseri Yolspor 30 Kasım'da Yeni Erciyesspor ile Kritik Maça Çıkıyor
4
Hacılar Erciyesspor 4 Maçtır Yenilmiyor — Süper Amatör Küme'de Seri Galibiyet
5
Körfez Gençlerbirliği Darıca'da 13 Madalya Kazandı
6
Develi'de Liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları Müsabakaları — Muammer Kocatürk Lisesi Zirvede

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı