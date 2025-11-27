Hacılar Erciyesspor 4 Maçtır Yenilmiyor — Süper Amatör Küme'de Seri Galibiyet

Hacılar Erciyesspor 4 maçtır kaybetmiyor

Sarı lacivertliler zirveye adım adım yaklaşıyor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, ligdeki form grafiğini yükselterek dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda Teknik Direktör değişikliğine giden sarı lacivertliler; çıktıkları 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puan topladı. Bu seri, takımın üst sıralara tırmanma hedefini güçlendiriyor.

Takımın son karşılaşmasında Gaziosmanpaşaspor’u 3-1 mağlup eden Hacılar Erciyesspor, haftayı 3 puanla kapadı. Mücadeleyi Teknik Direktör Bekir Barış Cihan yönetiminde sürdürüyor.

Hacılar Erciyesspor, üst üste elde ettiği galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Ligin 11. haftasında Pazar günü sahasında Talas Anayurtspor’u konuk edecek.

Takımın tek hedefi bu karşılaşmadan 3 puan çıkarmak. Lider ile arasındaki puan farkını 4’e kadar indiren Hacılar Erciyesspor, ilk yarıda kalan 3 maçını da kazanarak sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı planlıyor.

