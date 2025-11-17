Hafsa Zehra Çınar, TTF'nin 'En İyi 8 Master' Turnuvasına Davet Edildi

Afyonkarahisarlı 11 yaşındaki tenisçi Hafsa Zehra Çınar, TTF tarafından Bursa'daki 'En İyi 8 Master Turnuvası'na davet edildi; 2025 performansıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:39
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusuna önemli davet

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Hafsa Zehra Çınar, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Bursa'da düzenlenen 'En İyi 8 Master Turnuvası''na davet edildi.

Organizasyona, yıl içindeki performanslarına göre seçilen Türkiye'nin en başarılı sekiz sporcusu davet ediliyor. Bu kapsamda genç sporcu Çınar'ın turnuvaya çağrılması, hem kentte hem de spor çevrelerinde büyük memnuniyet yarattı.

11 yaşında olan Hafsa Zehra Çınar, 2025 yılı boyunca kaydettiği önemli başarılarla dikkat çekti. Turnuvadaki performansıyla yeni başarılara imza atması bekleniyor.

Afyonkarahisar temsilcisi Çınar'ın daveti, genç sporcular için bir motivasyon kaynağı olurken, il müdürlüğü ve tenis camiası da sporcuya destek verdiklerini açıkladı.

