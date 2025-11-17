Hafsa Zehra Çınar, TTF'nin 'En İyi 8 Master' Turnuvasına Davet Edildi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusuna önemli davet

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Hafsa Zehra Çınar, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Bursa'da düzenlenen 'En İyi 8 Master Turnuvası''na davet edildi.

Organizasyona, yıl içindeki performanslarına göre seçilen Türkiye'nin en başarılı sekiz sporcusu davet ediliyor. Bu kapsamda genç sporcu Çınar'ın turnuvaya çağrılması, hem kentte hem de spor çevrelerinde büyük memnuniyet yarattı.

11 yaşında olan Hafsa Zehra Çınar, 2025 yılı boyunca kaydettiği önemli başarılarla dikkat çekti. Turnuvadaki performansıyla yeni başarılara imza atması bekleniyor.

Afyonkarahisar temsilcisi Çınar'ın daveti, genç sporcular için bir motivasyon kaynağı olurken, il müdürlüğü ve tenis camiası da sporcuya destek verdiklerini açıkladı.

AFYONKARAHİSAR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPORCUSU HAFSA ZEHRA ÇINAR, TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU (TTF) TARAFINDAN BURSA’DA DÜZENLENEN 'EN İYİ 8 MASTER TURNUVASI’NA DAVET EDİLDİ.