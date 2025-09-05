Haftanın Programı: Nesine 2. Lig 3. Hafta ve 3. Lig 1. Hafta Maçları

Haftanın Futbol Programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig milli maçlar nedeniyle ara verirken, Nesine 2. Ligde 3'üncü, Nesine 3. Ligde ise ilk hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

7 Eylül Pazar:

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Somaspor-Mardin 1969 Spor (Soma Atatürk)

15.30 Muşspor-Ankara Demirspor (Muş Şehir)

15.30 Yeni Malatyaspor-Güzide Gebzespor (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Menemen FK (Yeni Adana)

16.30 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor (Bolluca)

17.00 Aliağa Futbol-Fethiyespor (Aliağa Atatürk)

19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Granny's Waffles Kırklarelispor (Isparta Atatürk)

19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor (Mersin)

Beyaz Grup

7 Eylül Pazar:

16.00 GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928 (Gazi)

16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Adana 01 FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)

17.00 Altınordu-Anagold 24Erzincanspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

19.00 Batman Petrolspor-İskenderunspor (Batman)

19.00 Karacabey Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 Karaman FK-Sultan Su İnegölspor (Yeni Karaman)

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Kepezspor (11 Nisan)

19.00 MKE Ankaragücü-Seza Çimento Elazığspor (Eryaman)

20.00 Muğlaspor-Beykoz Anadoluspor (Bodrum İlçe)

Nesine 3. Lig

1. Grup

7 Eylül Pazar:

15.00 Polatlı 1926 SK-Bursa Nilüfer Futbol (Polatlı İlçe)

15.00 Etimesgut SK-Silivrispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17.00 Çorluspor 1947-Bulvarspor (General Basri Saran)

17.00 İnkılap Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (Silivri Müjdat Gürsu)

17.00 Galata SK-Edirnespor (Stat belli değil)

17.00 İnegöl Kafkas SK-Astor Enerji Çankaya SK (İnegöl İlçe)

17.00 Bursa Yıldırım SK-Kestel Çilek SK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

17.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Yalova FK 77 SK (Silivri Müjdat Gürsu)

2. Grup

7 Eylül Pazar:

15.00 Suvermez Kapadokyaspor-Malatya Yeşilyurt SK (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)

15.00 Kırıkkale FK-Ağrı 1970 SK (Başpınar)

15.00 12 Bingölspor-Karaköprü Belediyespor (Bingöl Şehir)

15.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Silifke Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.00 Diyarbekirspor-Niğde Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

15.00 Kahramanmaraşspor-Kilis 1984 (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Osmaniyespor (Kızıltepe İlçe)

19.00 Erciyes 38 Futbol-T.Metal 1963 Spor (RHG Enertürk Enerji)

3. Grup

7 Eylül Pazar:

15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Şehit Vefa Karakurdu)

15.00 Artvin Hopaspor-Orduspor 1967 (Arhavi İlçe)

15.00 Fatsa Belediyespor-1926 Bulancakspor (Fatsa İlçe)

15.00 Pazarspor-Smart Holding Çayelispor (Pazar İlçe)

15.00 Tokat Belediyespor-Zonguldakspor (Erbaa Yeni İlçe)

15.00 Düzcespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Düzce Şehir)

19.00 Giresunspor-Amasyaspor (Çotanak)

19.00 52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu (Yeni Ordu)

4. Grup

7 Eylül Pazar:

17.00 Oktaş Uşakspor-Altay (Uşak 1 Eylül)

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Ülkea Nazillispor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

17.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-İzmir Çoruhlu FK (Denizli Atatürk)

17.00 Söke 1970 SK-Balıkesirspor (Didim Atatürk)

19.00 Tire 2021 FK-Kütahyaspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Karşıyaka-Afyonspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eskişehirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Eskişehir Yeni)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Alanya 1221 Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)