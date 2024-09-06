Hakan Akkaya'dan Tarihi Başarı: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya

Tekerlekli sandalye eskrim branşında milli sporcumuz Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarıya imza atarak erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı.

Grand Palais'te Çekişmeli Mücadele

Grand Palais'te gerçekleşen eskrim müsabakalarında, 29 yaşındaki sporcu, bronz madalya karşılaşmasında İtalya'dan Emanuele Lambertini ile zorlu bir mücadeleye girdi. Maç boyunca büyük bir yarış sergileyen Hakan, rakibini 15-13'lük skorla yenerek madalya kazandı.

Tarihi Bir Başarı

Bu başarısıyla Hakan Akkaya, hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyasını kazanmış oldu. Bu önemli başarı, Türk spor tarihine geçti ve milli takımımıza büyük bir gurur kaynağı oluşturdu.