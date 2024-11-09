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Hakan Akkaya, İtalya'da İkinci Altın Madalyasını Kazandı

Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda flöreden sonra epe kategorisinde de altın madalya aldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:11
Hakan Akkaya, İtalya'da İkinci Altın Madalyasını Kazandı

Hakan Akkaya'dan İtalya'da Büyük Başarı

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya daha imza attı. Akkaya, flöre kategorisinde kazandığı altın madalyanın ardından epe kategorisinde de zaferini ilan etti.

Finalde Ukraynalı Rakibini Geçti

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakan Akkaya, Pisa kentinde düzenlenen organizasyonda, epe A kategorisinde finale yükselmek için sırasıyla Almanya'dan Felix Schrader, Polonya'dan Bartlomiej Balsam ve Dariusz Pender'i eleyerek büyük bir mücadele gösterdi.

Final mücadelesinde Ukraynalı Oleksii Zakusylov ile karşı karşıya gelen Akkaya, maçı 15-10 gibi net bir skorla kazanarak epe A kategorisinde de altın madalyanın sahibi oldu.

Şenay Güner de Piste Çıktı

Kılıç A kategorisinde mücadele eden Şenay Güner ise 13'üncü sırayı alarak turnuvayı tamamladı. Hakan Akkaya'nın bu başarısı, Türkiye'nin Tekerlekli Sandalye Eskrim'deki başarılarının devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

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