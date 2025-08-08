DOLAR
Hakan Bilal Kutlualp: 'Fenerbahçe İçin Şahsi Ego Bırakılmalı'

Fenerbahçe kulübü başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım ile ilgili açıklamalarda bulundu, birleşme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 22:45
Hakan Bilal Kutlualp: 'Fenerbahçe İçin Şahsi Ego Bırakılmalı'

Hakan Bilal Kutlualp'ten Önemli Açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, spor camiasında birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Aziz Yıldırım ile ilgili sorulara yanıt veren Kutlualp, "Ben şahsi egolarımı bir kenara bıraktım. Herkesin de bırakmasını istiyorum. Fenerbahçe için en hayırlısı, en doğrusu neyse o olsun" dedi.

Taraftarla Birlikte Hareket Etmeli

Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte taraftarlarla bir araya gelen Kutlualp, takımın geleceğiyle ilgili önemli noktaları dile getirdi. Yapacak çok iş olduğunu fakat bunun tek başına mümkün olmayacağını belirten Kutlualp, "Geldiğimiz yerde artık sihirbazlık da yetmez. Bu camia her anlamda bir araya gelmezse işimiz zor" ifadelerini kullandı.

Altyapıya ve Sponsorluklara Önem Verilecek

Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibi kurması gerektiğini ve göreve geldiklerinde altyapıya önem vereceklerini sözlerine ekleyen Kutlualp, kulüp ve taraftar arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, büyüme adına sponsorlukların da önemine dikkat çekti.

Dijitalleşme Vizyonu

Kutlualp, derneklerinden maddi beklentileri olmayacağını ve göreve gelirlerse dijitalleşmeye öncelik vereceklerini vurguladı.

Birleşme Çağrısı ve Aziz Yıldırım İle Olumlu İletişim

Bir taraftarın Aziz Yıldırım ile birlikte mi hareket edeceği sorusuna Kutlualp, "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de önemli bir faktör. Seçime girdiği zaman mutlaka benimle görüşecektir. Fenerbahçe’nin menfaatine neyse odur" yanıtını verdi.

Sonuç olarak, Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’nin geleceği ve birlik hususunda güçlü mesajlar verirken, camianın tek bir hedef için birleşmesi gerektiğini vurgulamış oldu.

