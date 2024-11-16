Hakan Çalhanoğlu'dan Sakatlık Açıklaması: MR Çekilecek

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu Sakatlık Durumunu Değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'le oynadığı müsabakada sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yarın çekilecek MR sonucunda durumunun belli olacağını duyurdu. Yoğun bir maç trafiğinde olduklarını belirten Çalhanoğlu, sakatlıktan döndüğünü ve tam hazır olmadığını vurguladı.

Durumum Yarın Belli Olacak

Çalhanoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Risk almadım, batmaya başladı. Yarın MR çekilecek, duruma daha sonra bakacağız," ifadelerini kullandı. Takımın Galler karşısında iyi bir performans sergilediğini belirten kaptan, rakibi sıkıştırdıklarını ve artık önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Kerem Aktürkoğlu Özür Diledi

Karşılaşmanın ardından bir başka oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu da, maçta kaçırdığı penaltı nedeniyle özür diledi. Kayseri halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Aktürkoğlu, "Son dakikalarda galibiyete yaklaştık ama kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyete uzanamadık. Hedefimiz olan A Ligi'ne çıkamadık. Bunun için takım arkadaşlarım ve Türk halkından özür dilerim," dedi.

Karadağ Maçına Odaklandık

Son olarak Aktürkoğlu, grup aşamasındaki son karşılaşma olan Karadağ müsabakasıyla ilgili, "Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Galler ve İzlanda deplasmanlarında da öyleydi. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum. Umarım kazanırız," sözlerini sarf etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.