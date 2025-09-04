DOLAR
Hakan Çalhanoğlu: Gürcistan karşısında 3-2 ile turnuvaya iyi başladık

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan galibiyetinin ardından üç puanın önemine vurgu yaparak Konya ve İspanya maçı için umutlu konuştu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:18
Hakan Çalhanoğlu: Gürcistan karşısında 3-2 ile turnuvaya iyi başladık

Hakan Çalhanoğlu: Gürcistan karşısında 3-2 ile turnuvaya iyi başladık

Maç sonrası değerlendirme

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Boris Paichadze Ulusal Stadında çıktığı karşılaşmada Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından, "Turnuvaya iyi başlamak her zaman önemlidir. İlk maçı güzel atlattığımız için çok mutluyuz. Üç puan bizim için çok önemliydi. Skor daha farklı olabilirdi. Kırmızı kart yedikten sonra biraz zorlandık. Ama önemli olan mücadele etmekti. O yüzden mutluyuz. Konya'ya galibiyetle gidip, önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

Takım içi iddialara yanıt

Basın mensuplarının, maç öncesi milli oyuncular arasında gerginlik iddiaları yöneltmesi üzerine Hakan şu yanıtı verdi: "Maalesef dışarıdan gelen huzursuzluklar oluyor ama biz bunları kulağımıza asmıyoruz. Siz kendiniz de görüyorsunuz hepsi pırıl pırıl, iyi karakterli oyuncular. Camiadan ziyade önce bayrağı düşünmek lazım. Burası milli takım. Herkes gereken mücadeleyi veriyor. Maçta da gördünüz herkes birbirine sarıldı. Hiçbir sıkıntımız yok. Takım ortamımız çok güzel."

İspanya maçı ve kişisel hedefler

7 Eylül'de oynanacak İspanya maçıyla ilgili Hakan Çalhanoğlu, "İnşallah aynı maçlar, aynı galibiyetler yine nasip olur. İspanya iyi bir takım, zor bir rakip. Konya'da taraftarımızla beraber elimizden geleni yapmaya çalışacağız. En önemlisi iyi bir dinlenmek. Çünkü daha sezonun başındayız. Yorgunluklar oluyor. Tempoya alışmamız gerekiyor. İki günümüz var, iyi dinlenip, hazırlanacağız. Tabii ki hayal kuruyorum. Burada yıllardır forma giydiğim, paylaştığım ağabeylerim var. Bugün Hakan ağabey (Balta) ile konuşuyordum. Beraber oynadık, bugün hocalığımızı yapıyor Montella ile beraber. Konya halkı bildiğiniz gibi, bizi her zaman destekleyen bir şehir. Eminim bizi yalnız bırakmayacaklar. Orada güzel bir atmosfer olacak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli formayla 100 maça yaklaşan kaptana yöneltilen "Milli takımda en çok forma giyen oyuncu olmak istiyor musun?" sorusuna Hakan şu şekilde yanıt verdi: "İnşallah 100'e yaklaşacağım. Çok mutluyum. Tabii ki hedefim daha fazla maç yapmak, Rüştü ağabeyin rekorunu kırmak. Çünkü ben hayal kuran bir futbolcuyum. Ama en önemlisi sakatlıksız, belasız sezonu geçirmek. Nasipse olacak."

