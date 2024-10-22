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Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım Açıklaması

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'daki başarılarından memnun, 2026 Dünya Kupası hedefinde kararlı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:06
Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım Açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım Değerlendirmesi

ARIŞ SEÇKİN - İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın aldığı sonuçların tatmin edici olduğunu ve bu başarıyı sürdürerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü

İtalya'da düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde sporda kültürel köprüler kurması dolayısıyla ödül alan Çalhanoğlu, ödülünü Roma ile oynanan maç öncesi kamp yaptığı otelde düzenlenen törende aldı. Ödül sonrası AA muhabirine konuşan Hakan, "Bu ödül benim için son derece kıymetli. Gençlerimize örnek olabilmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Dünya Kupası Hedefi

Milli takımdan yeni döndüğü için kampta yaşanan olumlu deneyimleri paylaşan Çalhanoğlu, "Kamplarımız gerçekten başarılı geçiyor. Aldığımız sonuçlar umut verici. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz" dedi.

Serie A Şampiyonluğu ve Transfer Durumu

Serie A'daki şampiyonluk mücadelesine de değinen Çalhanoğlu, "Şampiyonluk yarışına dair bir değerlendirme yapmak için erken. Önümüzdün uzun bir maraton var ve hedefimiz yine şampiyonluğu kazanmak" şeklinde konuştu. Transfer konusuna da değinen milli oyuncu, "Inter ile sözleşmem hâlâ devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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