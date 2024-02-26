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Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Tekrar değerlendirilecek

Hakan Çalhanoğlu’nun durumu kötüye gidiyor! Atalanta ve Genoa maçlarına katılamayacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 26.02.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 18:53
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Tekrar değerlendirilecek

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in Türk milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, dün oynanan Lecce maçında yaşadığı ağrılar sebebiyle forma giyemedi. Kulüp, yaptığı açıklamada deneyimli oyuncunun sağ uyluğunda kas gerilmesi tespit edildiğini duyurdu ve oyuncunun durumunun ilerleyen günlerde tekrar değerlendirileceğini belirtti.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sakatlık nedeniyle önümüzdeki Atalanta ve Genoa maçlarında forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun durumu, yapılacak detaylı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

Hakan Çalhanoğlu

Sezon boyunca Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 ve İtalya Süper Kupa'nda 2 maç olmak üzere toplam 30 maça çıkan Çalhanoğlu, attığı 11 gol ve yaptığı 3 asistle takımına önemli katkı sağlamıştı.

Bu gelişme, Inter taraftarlarını endişelendirirken, teknik ekip ve oyuncu arasındaki iletişimle birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun ne zaman sahalara döneceği merakla bekleniyor.

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