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Hakan Kazancı, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Seçildi

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'nun yeni başkanı Hakan Kazancı, geleceği geçmişle inşa etme sözü verdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:15
Hakan Kazancı, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Seçildi

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Yeni Başkanını Seçti

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nu Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirdi. Mevcut başkan Zübeyir Bekiroğlu'nun aday olmadığı seçimli genel kurulda, sadece Hakan Kazancı'nın adaylığı öne çıktı.

Kazancı'nın Seçim Başarısı

Divan Başkanlığını Hayati Kısacık'ın üstlendiği genel kurula katılan 130 delege arasından, kullanılan 85 oyun 73'ünü Hakan Kazancı aldı. Böylece Kazancı, 12 geçersiz oyla birlikte yeni başkan olarak görevi devraldı.

Hakan Kazancı, göreve geldiği sırada yaptığı konuşmada, "Biz, geçmiş ile geleceği harmanlayarak gençlerimize kültürümüzü öğretmek için buradayız" ifadelerine yer verdi. Kazancı, eski ve yeni arasında bir ayrım yapmadan, geçmişin tecrübesini geleceğe taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Yeni Hedefler ve Misyon

Kazancı, "Türk milleti köklerinden güç alır. Tarihine sahip çıkmayanlar, millet olarak varlık sürdüremez. Amacımız, genç nesillerimize atalarımızın mirasını aktarmaktır" dedi. Geleneksel sporların güçlenerek, daha geniş kitlelere ulaştığını belirten Kazancı, bu tür faaliyetlerin yalnızca Türkiye'de değil, tüm Türk dünyasında yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Atın Türk tarihindeki yerini vurgulayan Kazancı, "Atı tanımayan bir nesil, Türk kimliğini anlayamaz. Bu mesele üzerinde durarak, birlikte çok daha yükseklere ulaşacağız" dedi.

Yönetim Kurulunda Kimler Var?

Hakan Kazancı'nın yönetim kurulunda şunlar yer aldı: Osman Başer, Tayfun Karataş, Zeki Genelioğlu, İbrahim Kurban, Davut Çakır, Sefa Yağcı, Ali Uzuncan, Ali Peksemerci, Erdal Keskin ve Fatih Bardak.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi. Kazancı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi. Kazancı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi. Kazancı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi. Kazancı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi. Kazancı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi. Kazancı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi. Kazancı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi. Kazancı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi. Kazancı, burada konuşma yaptı.

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