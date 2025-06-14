Hakkari'de Baba Oğul Voleybol Takımının Başarıya Yolculuğu

Hakkari'de Voleybola İki Nesil Katkı Sağlıyor

Hakkari'de, baba ve oğul voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi’ne adım atan Gençlik Merkezi Spor Kulübü için mücadele ediyor. Antrenör Fahri Güldal ve oğlu Muhammet İnan Güldal, sadece takımın başarısını değil, aynı zamanda yeni sporcular yetiştirmek için de ter döküyorlar.

Voleybola Uzanan Yolculuk

47 yaşındaki Fahri Güldal, 2002 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olup, voleybol alanında kendisini geliştirmeye başladı. 2004 yılından beri beden eğitimi öğretmeni olarak çalışırken, pek çok kulüpte oyuncu ve antrenör olarak görev aldı. 2008 yılında Anadolu Lisesi Spor Kulübü ile TVF 2. Lig’e yükselmeyi başardı.

Güldal, voleybol branşının kentte gelişiminde büyük rol oynarken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde de önemli görevler üstlendi. Bu süreçte, birçok yeni sporcuyu voleybola kazandırdı. Bu gençlerden biri de oğlu Muhammet İnan Güldal oldu.

Başarı için Birlikte Mücadele Ediyorlar

Muhammet, babasının izinden giderek 2 yıl önce mezun oldu ve takıma kaptanlık yapmaya başladı. Altyapıdaki çocuklara gönüllü eğitim veren Muhammet, takımınızın bir parçası olarak voleybolun geleceğine katkı sağlıyor.

Baba Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıcından itibaren voleybol hayatının nasıl geliştiğini anlattı: "2005'te ilk defa Hakkari Voleybol Gençler Ligi’nde erkek gruplarında bölge şampiyonu olduk ve Mersin’deki Türkiye Şampiyonası’na katıldık. O tarihten itibaren, voleybola olan tutkumuz giderek arttı."

Antrenör ve Sporcu Olarak Farklı Roller

Fahri Güldal, oğlu ile aynı takımda mücadele etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtirken, "Oğlum, takım kaptanıdır. Spora olan sevgisi ve sahadaki duruşuyla profesyonel bir yaklaşım sergiliyor." dedi. Sahadaki ilişkiyi de aktaran Güldal, evde baba-oğul, sahada ise antrenör- sporcu ilişkisi kurduklarını kaydetti.

Muhammet İnan Güldal ise, babasından etkilenerek voleybola yöneldiğini dile getirerek, "Hakkari'de voleybol deyince Fahri Hoca akla gelir. Takımımız, ildeki gençlerden oluşuyor ve babam tüm takıma ağabeylik yapıyor." ifadeleriyle, voleybol tutkusunu vurguladı.

Hakkari'de voleybol antrenörü Fahri (sağda) ve smaçör oğlu Muhammet İnan Güldal (solda), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi'ne yükselen Gençlik Merkezi Spor Kulübünün başarısının yanı sıra yeni sporcular yetiştirmek için de ter döküyor.

Hakkari'de voleybol antrenörü Fahri (sağda) ve smaçör oğlu Muhammet İnan Güldal (solda), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi'ne yükselen Gençlik Merkezi Spor Kulübünün başarısının yanı sıra yeni sporcular yetiştirmek için de ter döküyor.