Eyüpspor, Kayserispor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Tüm Detaylar

Eyüpspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak. Maç saat 16.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:54
Eyüpspor, Kayserispor'u Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Tüm Detaylar

Eşsiz Bir Karşılaşma Bekleniyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın, ikas Eyüpspor, sahasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.

Eyüpspor'un Performansı

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle toplamda 39 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor. Ancak, son 7 karşılaşmada yalnızca bir galibiyet elde etti.

Kayserispor'un Durumu

Oynadığı son 7 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Bellona Kayserispor, 4 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Ligde çıktıkları 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan toplayarak 16. sırada bulunuyor.

Sakatlıklar ve Ceza Sınırı

Eyüpspor'da, Kayserispor maçında dört futbolcu, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri devam eden Recep Niyaz, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter, bu kritik karşılaşmada sahada yer alamayacak.

Ayrıca takımda üç oyuncu, ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığı süren Fredrik Midtsjö'nün yanısıra Emre Akbaba ve Halil Akbunar, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 25. haftasında Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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