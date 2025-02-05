Hakkari'nin Kadın Voleybol Takımı 1. Lig Hedefinde

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde elde ettiği başarının ardından play-off'a kalma hakkı elde eden Hakkari Sportif Faaliyetler, şimdi 1. Lig'e yükselmek için hedefini belirledi.

2022-2023 sezonunda yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle erkek voleybol takımının ligden çekilmesi sonrasında, altyapı çalışmalarına yönelen kulüp, yaklaşık 240 sporcuyu bünyesine katarak Hakkari'de voleybolun gelişimine katkıda bulundu.

Voleybol takımı, Van, Siirt ve Hakkari'deki üniversitelerin farklı bölümleri ile spor lisesinden gelen yetenekli öğrencilerden oluşmakta ve geçen yıl ilk kez katıldıkları Bölgesel Voleybol Ligi'nden 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

Bu sezon katıldıkları 16 müsabakada, 14 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak play-off oynama hakkı kazanan kadın voleybolcular, 7-9 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek müsabakalarda başarılı bir performans sergileyerek 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

“Voleybolda Çığır Açtık”

Kulüp başkanı Turan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk kez mücadele ettiğimiz ligde önemli bir başarı elde ettik. Kızlarımız, bu başarıyla bölgemizde rol model oldu" dedi. Şimşek, play-off için zorlu bir süreçte olduklarını ve 1. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Kulübümüz bünyesinde yaklaşık 470 sporcu var, 300’e yakını ise voleybol oyuncusu. Bu yıl eğitim gören sporcularımıza, Ankara’daki bir firmanın desteğiyle burs sağladık. Kızlarımız mezun oluncaya kadar burs desteği devam edecek, böylece hem eğitim hayatlarına hem de voleybola katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.

“Zorlukları Başararak Geldik”

Başantrenör Veysi Engin ise, 7 yıldır kulüple birlikte çalıştığını ve bu sezon 1. Lig hedeflediklerini bazı zorluklardan geçtiklerini belirtti. Engin, "Inşallah play-off'ta iyi bir ivme yakalayıp 1. Lig'i kentimize hediye etmek istiyoruz" dedi.

Takımda 3 yıldır oynayan Iğdırlı Yeter Araz, halkın desteğini beklediklerini ifade etti. Spor lisesi öğrencisi Sema Buzan ise, "Hakkari'nin ismini taşımanın gururunu yaşıyoruz. Her başarının anahtarı zorluktan geçiyor ve biz bu zorlukları aşarak buradayız" ifadelerini kullandı.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla play-off'a kalan Hakkari Sportif Faaliyetler, 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor. Mersin'de 7-9 Şubat'ta düzenlenecek müsabakalarda iyi performans sergileyerek 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen sporcular, hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla play-off'a kalan Hakkari Sportif Faaliyetler, 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor. Mersin'de 7-9 Şubat'ta düzenlenecek müsabakalarda iyi performans sergileyerek 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen sporcular, hazırlıklarını sürdürdü.