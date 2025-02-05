DOLAR
35,94 -0,02%
EURO
37,44 -0,25%
ALTIN
3.312,15 -0,86%
BITCOIN
3.503.280,94 1,37%

Hakkari'nin Kadın Voleybol Takımı 1. Lig Hedefinde

Hakkari Sportif Faaliyetler, kadın voleybol takımıyla 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Play-off hazırlıkları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:50
Hakkari'nin Kadın Voleybol Takımı 1. Lig Hedefinde

Hakkari'nin Kadın Voleybol Takımı 1. Lig Hedefinde

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde elde ettiği başarının ardından play-off'a kalma hakkı elde eden Hakkari Sportif Faaliyetler, şimdi 1. Lig'e yükselmek için hedefini belirledi.

2022-2023 sezonunda yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle erkek voleybol takımının ligden çekilmesi sonrasında, altyapı çalışmalarına yönelen kulüp, yaklaşık 240 sporcuyu bünyesine katarak Hakkari'de voleybolun gelişimine katkıda bulundu.

Voleybol takımı, Van, Siirt ve Hakkari'deki üniversitelerin farklı bölümleri ile spor lisesinden gelen yetenekli öğrencilerden oluşmakta ve geçen yıl ilk kez katıldıkları Bölgesel Voleybol Ligi'nden 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

Bu sezon katıldıkları 16 müsabakada, 14 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak play-off oynama hakkı kazanan kadın voleybolcular, 7-9 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek müsabakalarda başarılı bir performans sergileyerek 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

“Voleybolda Çığır Açtık”

Kulüp başkanı Turan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk kez mücadele ettiğimiz ligde önemli bir başarı elde ettik. Kızlarımız, bu başarıyla bölgemizde rol model oldu" dedi. Şimşek, play-off için zorlu bir süreçte olduklarını ve 1. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Kulübümüz bünyesinde yaklaşık 470 sporcu var, 300’e yakını ise voleybol oyuncusu. Bu yıl eğitim gören sporcularımıza, Ankara’daki bir firmanın desteğiyle burs sağladık. Kızlarımız mezun oluncaya kadar burs desteği devam edecek, böylece hem eğitim hayatlarına hem de voleybola katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.

“Zorlukları Başararak Geldik”

Başantrenör Veysi Engin ise, 7 yıldır kulüple birlikte çalıştığını ve bu sezon 1. Lig hedeflediklerini bazı zorluklardan geçtiklerini belirtti. Engin, "Inşallah play-off'ta iyi bir ivme yakalayıp 1. Lig'i kentimize hediye etmek istiyoruz" dedi.

Takımda 3 yıldır oynayan Iğdırlı Yeter Araz, halkın desteğini beklediklerini ifade etti. Spor lisesi öğrencisi Sema Buzan ise, "Hakkari'nin ismini taşımanın gururunu yaşıyoruz. Her başarının anahtarı zorluktan geçiyor ve biz bu zorlukları aşarak buradayız" ifadelerini kullandı.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla play-off'a kalan Hakkari Sportif...

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla play-off'a kalan Hakkari Sportif Faaliyetler, 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor. Mersin'de 7-9 Şubat'ta düzenlenecek müsabakalarda iyi performans sergileyerek 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen sporcular, hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla play-off'a kalan Hakkari Sportif...

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla play-off'a kalan Hakkari Sportif Faaliyetler, 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor. Mersin'de 7-9 Şubat'ta düzenlenecek müsabakalarda iyi performans sergileyerek 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen sporcular, hazırlıklarını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfaspor, Maltalı Zach Muscat'ı Kadrosuna Kattı
2
Trabzonspor, Borna Barisic'i Leganes'e Kiraladı
3
Yaşar Kemal Uğurlu Hakemlik Kariyerini Sonlandırdı
4
Milli Karateci Eray Şamdan'dan Altın Madalya İle Başarı Dalgası
5
Eski Dünya 1 Numarası Simona Halep, Kortlara Veda Etti
6
Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor
7
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 445. Resmi Maçına Çıkıyor!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı