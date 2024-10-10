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Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın Genç Yıldızı Zeynep Çınar

Zeynep Çınar, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki yeteneğiyle dikkat çekiyor ve geleceğin yıldızı olmaya aday.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:11
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın Genç Yıldızı Zeynep Çınar

Yeteneğiyle Geleceğe Umut Oluyor

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Zeynep Çınar, Aula çalıştığı yetenekleri ile dikkat çekiyor. Altyapısından A kadroya yükselen Çınar, şu anda Türk kadın futbolunun önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Futbola olan Tutkusu

Van'da ailesiyle yaşayan Zeynep, genç yaşta sokak futbolu ile bu spora merak sardı. 7. sınıfta okuldaki futsal takımına katılarak profesyonel futbola giden ilk adımlarını attı.

A Takıma Yükselişi

Vangücü Kadın Futbol Takımı’nda gösterdiği başarılı performans sayesinde Hakkarigücü'ne katılan Zeynep, 3 yıl önce altyapıya kazandırıldı. Hakkarigücü, onun yeteneklerini gözlemleyerek A kadroya terfi etti. Arkadaşları onu “Zeyno” olarak çağırıyor ve genç futbolcu, Hakkarigücü'nün Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta Süper Lig'de ilk kez forma giymenin heyecanını yaşadı.

Hedefleri Yüksek

Zeynep Çınar, futbol hayatının yanı sıra eğitimine de önem veriyor. “Hedeflerimi aşama aşama belirledim,” diyen Zeynep, milli takım forması giymek ve Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Gençlerin ona örnek alması da onun için ayrı bir mutluluk kaynağı.

Teknik Sorumlunun Değerlendirmesi

Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, Zeynep’in potansiyeline inandıklarını belirtirken, “Gelecek vadeden, zeki bir futbolcu. Onu desteklemeye devam edeceğiz,” dedi. Kulüp, Zeynep gibi genç yetenekleri desteklemeye kararlı.

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