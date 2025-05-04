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Hakkarigücüspor ve Beşiktaş Berabere Kaldı: 1-1

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücüspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maç 26. haftada gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:58
Hakkarigücüspor ve Beşiktaş Berabere Kaldı: 1-1

Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde İlginç Çatışma

Türkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücüspor, Beşiktaş JK United Payment karşısında 1-1 berabere kaldı. Merzan Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen bu heyecan dolu mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti.

Gollerin ve Mücadelenin Hikayesi

Karşılaşmanın ilk yarısı, gol pozisyonlarına sahne olsa da sonuçlandırılamadı ve golsüz tamamlandı. İkinci yarıda 70. dakikada Hakkarigücüspor, Elizabeth Owusuaa'nın attığı golle öne geçerek taraftarlarını sevindirdi. Ancak Beşiktaş, son dakikalarında kalbine dokunarak 95. dakikada İlayda Civelek ile durumu eşitledi.

Puan Durumu ve Sonuçlar

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 53'e yükseltirken, Hakkarigücüspor puanını 32'ye çıkararak ligdeki yerini korudu. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği Beşiktaş JK United...

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment ile 1-1 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği Beşiktaş JK United...

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment ile 1-1 berabere kaldı.

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