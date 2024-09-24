Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı Adaylığını Duyurdu

Halil Akkaş'tan Başkanlık Adaylığı Açıklaması

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı için 31 Ekim'de gerçekleştirilecek 6. Olağan Genel Kurulda adaylığını duyurdu.

Büyük Hedeflerle Yola Çıkıyor

Akkaş, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türk atletizmini daha da ileri taşımak amacıyla önemli adımlar atacağını belirtti. "Uzun yıllar milli takımdan forma giymiş, şampiyonluklar kazanmış bir sporcu geçmişim var. Ayrıca federasyonda koordinatörlük ve genel sekreterlik gibi görevlerde bulunarak, yöneticilik alanında da tecrübeler edindim. Tüm bu deneyimlerimi kullanarak Türk atletizmine hizmet etme heyecanı içindeyim," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Akkaş, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir federasyon oluşturmayı hedeflediğini ifade ederek, "Camiamızın tüm paydaşlarının ortak kararı ile yönetilen bir yapı kurmayı planlıyorum. Ana sponsorlarla maddi destek sağlamak ve Türkiye şampiyonaları ile ligleri ödüllü hale getirmek istiyoruz. Sporcularımıza ait verileri güncel tutarak, milli takım seçmelerinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz," diye konuştu.

Dopingle Mücadele Taahhüdü

Akkaş, 'Temiz spor, temiz atletizm' anlayışıyla yola çıkacaklarını dile getirerek, dopingle mücadelede kararlılığını vurguladı. "Sporcularımızı altyapılardan yetiştirerek, Türk sporunun geleceğini sağlam temellere oturtmak istiyoruz," dedi.

Şeffaf Yönetim ve Ortaklık Vurgusu

Akkaş, şeffaf yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek, "Atletizm ailesinin her ferdinin tecrübe ve vizyonlarından yararlanacağız. Omuz omuza Türk atletizmini, hak ettiği global başarı seviyesine taşımayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.