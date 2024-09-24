DOLAR
34,13 0%
EURO
38,03 -0,11%
ALTIN
2.882,49 0,05%
BITCOIN
2.167.894,8 -0,19%

Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı Adaylığını Duyurdu

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türk atletizmini ileri taşımak için federasyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:52
Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı Adaylığını Duyurdu

Halil Akkaş'tan Başkanlık Adaylığı Açıklaması

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı için 31 Ekim'de gerçekleştirilecek 6. Olağan Genel Kurulda adaylığını duyurdu.

Büyük Hedeflerle Yola Çıkıyor

Akkaş, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türk atletizmini daha da ileri taşımak amacıyla önemli adımlar atacağını belirtti. "Uzun yıllar milli takımdan forma giymiş, şampiyonluklar kazanmış bir sporcu geçmişim var. Ayrıca federasyonda koordinatörlük ve genel sekreterlik gibi görevlerde bulunarak, yöneticilik alanında da tecrübeler edindim. Tüm bu deneyimlerimi kullanarak Türk atletizmine hizmet etme heyecanı içindeyim," dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Akkaş, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir federasyon oluşturmayı hedeflediğini ifade ederek, "Camiamızın tüm paydaşlarının ortak kararı ile yönetilen bir yapı kurmayı planlıyorum. Ana sponsorlarla maddi destek sağlamak ve Türkiye şampiyonaları ile ligleri ödüllü hale getirmek istiyoruz. Sporcularımıza ait verileri güncel tutarak, milli takım seçmelerinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz," diye konuştu.

Dopingle Mücadele Taahhüdü

Akkaş, 'Temiz spor, temiz atletizm' anlayışıyla yola çıkacaklarını dile getirerek, dopingle mücadelede kararlılığını vurguladı. "Sporcularımızı altyapılardan yetiştirerek, Türk sporunun geleceğini sağlam temellere oturtmak istiyoruz," dedi.

Şeffaf Yönetim ve Ortaklık Vurgusu

Akkaş, şeffaf yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek, "Atletizm ailesinin her ferdinin tecrübe ve vizyonlarından yararlanacağız. Omuz omuza Türk atletizmini, hak ettiği global başarı seviyesine taşımayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel...

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel...

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel...

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel...

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel...

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
2024 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Gerçekleşecek
3
Süper Lig devi Erencan Yardımcı transferi için harekete geçti
4
Adanaspor, François Ciccolini ile Anlaşmalı Olarak Yollarını Ayırdı
5
Ajax ile Beşiktaş Maçını İngiliz Hakem Yönetecek
6
Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı Adaylığını Duyurdu

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar