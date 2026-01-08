Halil Umut Meler 4. Kez Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde dördüncü kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Kritik karşılaşma Turkcel Süper Kupa finali kapsamında, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Kadrosu

Maçta Halil Umut Meler'in yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak. Dördüncü hakem görevini ise Ozan Ergün üstlenecek.

Hakemin Geçmişi ve Bu Sezonki Görevleri

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, daha önce 3 kez aynı derbide görev aldı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler 1 kez galip geldi. Bu sezon Meler, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynadığı maçı ve Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı müsabakayı yönetmişti.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

