Halil Umut Meler 4. Kez Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Turkcel Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbiyi 10 Ocak'ta 4. kez yönetecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:24
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde dördüncü kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Kritik karşılaşma Turkcel Süper Kupa finali kapsamında, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Kadrosu

Maçta Halil Umut Meler'in yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak. Dördüncü hakem görevini ise Ozan Ergün üstlenecek.

Hakemin Geçmişi ve Bu Sezonki Görevleri

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, daha önce 3 kez aynı derbide görev aldı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler 1 kez galip geldi. Bu sezon Meler, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynadığı maçı ve Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı müsabakayı yönetmişti.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

