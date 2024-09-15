Halil Umut Meler, Real Madrid ve Stuttgart Arasında Maç Yönetecek

FIFA hakemi Halil Umut Meler, Real Madrid-Stuttgart karşılaşmasını yönetecek. Müsabaka 17 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 13:58
Halil Umut Meler, Real Madrid ve Stuttgart Arasında Maç Yönetecek

Halil Umut Meler, büyük bir maça çıkıyor

FIFA kokartına sahip hakem Halil Umut Meler, İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman temsilcisi Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek.

Müsabakanın Detayları

17 Eylül Salı günü, İspanya'nın Madrid kentindeki Santiago Bernabeu Stadı'nda gerçekleştirilecek olan bu önemli karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Hakem Ekibi

Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcı hakemliğini Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak belirlenmiştir.

VAR ve AVAR Görevleri

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Rob Dieperink ve yardımcı VAR olarak Pol van Boekel görev alacak.

İLGİLİ HABERLER

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adanaspor, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır
2
Beşiktaş Hentbol Takımı, Güneysu'yu Farklı Geçti!
3
TFF 3. Lig 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Sonuçları
4
Yasin Çimciler Bronz Madalya İçin Ter Dökecek
5
Galatasaray Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
RAMS Başakşehir, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
7
Kayserispor'un Yeni Dönemi: Ali Çamlı Yeniden Başkan

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları