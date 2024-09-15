Halil Umut Meler, Real Madrid ve Stuttgart Arasında Maç Yönetecek

Halil Umut Meler, büyük bir maça çıkıyor

FIFA kokartına sahip hakem Halil Umut Meler, İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman temsilcisi Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek.

Müsabakanın Detayları

17 Eylül Salı günü, İspanya'nın Madrid kentindeki Santiago Bernabeu Stadı'nda gerçekleştirilecek olan bu önemli karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Hakem Ekibi

Karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcı hakemliğini Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak belirlenmiştir.

VAR ve AVAR Görevleri

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Rob Dieperink ve yardımcı VAR olarak Pol van Boekel görev alacak.