Halime Yıldız Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Galibiyetle Başladı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İlk Mücadele

Türkiye'nin milli para badmintoncusu Halime Yıldız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları çerçevesinde söz konusu olan kadınlar SL3 sınıfında, C Grubu'ndaki ilk mücadelesini başarılı bir şekilde tamamladı. Halime, Japon rakibi Noriko Ito ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0’lık skorla kazandı.

Müsabakanın Detayları

Karşılaşma, Porte de La Chapelle Arena'da gerçekleşti. Halime Yıldız, rakibi Noriko Ito’yu 21-10 ve 21-4’lük setlerle mağlup ederek oyuna galibiyetle başlangıç yaptı.

Gelecek Maç

Halime, ikinci maçında yarın TSİ 10.10'da Tayland'dan Darunee Henpraiwan ile karşı karşıya gelecek. Hayranları, onun bu mücadelesinde de başarılı olmasını bekliyor.