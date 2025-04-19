Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı

Düzce'de, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılmakta.

700 Öğrenci Şampiyonada Yarışıyor

Etkinliğe, 18 ilden 700 öğrenci katılmakta. Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan ekipler, halk oyunları gösterileri sergileyerek izleyicilere renkli anlar yaşatıyor. İl ve bölge yarışmalarında birinci olarak finale katılmaya hak kazanan öğrenciler, burada performanslarını hakem heyeti önünde sergileyerek dereceye girmek için yarışıyorlar.

İki Gün Sürecek Yarışmalar

İki gün boyunca sürecek şampiyonada, gösterilerin tamamlanmasının ardından dereceye giren ekipler belirlenecek. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, finallerin güzel bir atmosferde gerçekleştiğini vurguladı. Güler, “Türkiye’nin mozaiği, renkleri burada. Bu çocuklarımızla hep beraber bu mutluluğu tadacağız. Bugün düzenlemeli, yarın düzenlemesiz dal yarışları olacak.” şeklinde konuştu.

"Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 18 ilden 700 öğrenci katılıyor. İl ve bölge yarışmalarında birinci olarak finallere katılmaya hak kazanan öğrenciler, dereceye girebilmek için hakem heyeti önünde performans gösterdi.

"Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 18 ilden 700 öğrenci katılıyor. İl ve bölge yarışmalarında birinci olarak finallere katılmaya hak kazanan öğrenciler, dereceye girebilmek için hakem heyeti önünde performans gösterdi.